З вікна тернопільської багатоповерхівки вистрибнув чоловік з ножем у грудях

DSC06490Про чоловіка, який вискочив з вікна багатоповерхівки, поліцію та швидку повідомили місцеві мешканці. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, зазначають у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

При огляді тіла правоохоронці виявили сліди насильницької смерті - з грудей загиблого стирчав ніж.

У ході перевірки стало відомо, що 54-річний загиблий вискочив зі своєї квартири, яка знаходилася на 5 поверсі. Він мав проблеми зі здоров'ям та перебував на обліку в психоневрологічній лікарні.

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На момент нещастя в квартирі перебувала мама загиблого. Жінка стверджує, що її син уже не вперше намагався закінчити життя самогубством.

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Проводиться слідство.

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