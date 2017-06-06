Обвалився балкон, на якому були люди

У житловому будинку в Бережанах обвалився балкон. У той момент на ньому перебували четверо місцевих жителів. Двоє з них впали з конструкції й отримали травми різної важкості, їх шпиталізовано в Бережанську лікарню.

Обвал міжповерхового балкону стався у старовинному двоповерховому житловому будинку по вул. Академічній. Величезна бетонна плита повисла на висоті 10 метрів, у разі падіння якої, існувала реальна загроза руйнуванню будинку та інженерних комунікацій.

На місце подій прибув черговий караул ДПРЧ-7 Управління та оперативна група Бережанського районного відділу ДСНС. 5 червня зранку, за допомогою спеціального обладнання, розрізано металеві основи конструкції та спущено бетонну платформу на землю.