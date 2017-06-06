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Обвалився балкон, на якому були люди
У житловому будинку в Бережанах обвалився балкон. У той момент на ньому перебували четверо місцевих жителів. Двоє з них впали з конструкції й отримали травми різної важкості, їх шпиталізовано в Бережанську лікарню.
Обвал міжповерхового балкону стався у старовинному двоповерховому житловому будинку по вул. Академічній. Величезна бетонна плита повисла на висоті 10 метрів, у разі падіння якої, існувала реальна загроза руйнуванню будинку та інженерних комунікацій.
На місце подій прибув черговий караул ДПРЧ-7 Управління та оперативна група Бережанського районного відділу ДСНС. 5 червня зранку, за допомогою спеціального обладнання, розрізано металеві основи конструкції та спущено бетонну платформу на землю.
Новини тернополян
Вдосконалюйте знання іноземних мов влітку!
Понеділок, 05 червня 2017
Понеділок, 05 червня 2017
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Понеділок, 29 травня 2017
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Вівторок, 16 травня 2017
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П'ятниця, 05 травня 2017
Шумський районний центр зайнятості організував презентацію роботи бару «Таверна» ФОП Петренко Алли Мелетіївни.
Звернення від приватного підприємця Андрія Журавля
Середа, 03 травня 2017
Середа, 03 травня 2017
До редакції надійшло звернення від приватного підприємця Андрія Журавля. Шановні мешканці міста! Мене, як приватного підприємця та жителя Тернополя, змусили звернутися до Вас обставини, які пов’язані із...