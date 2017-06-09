10-12 червня на проспекті Злуки частково перекриють рух транспорту через ремонт дороги.

Поточні ремонтні роботи асфальтобетонного покриття здійснюватимуть від транспортної розв'язки вулиць Злуки – Тарнавського – Є.Коновальця – Галицька в напрямку магазину «Універсам» до осі вулиці.

Зміни будуть внесені в рух тролейбусних маршрутів № 8, 9, 10, 11, а саме:

10.06.2017 року з 9.00 год.:

тролейбуси маршруту № 8 будуть курсувати за маршрутом «Ринок-Газопровід»;

тролейбуси маршрутів № 9, 10 не курсуватимуть;

тролейбуси маршруту №11 з вул. Тарнавського здійснюватимуть на кільці поворот ліворуч на пр. Злуки, вул. 15 Квітня, пр. С.Бандери, вул. Руська і далі по маршруту.

11.06.2017 року з 9.00 год.:

тролейбуси маршруту №8 – не курсуватимуть (відключення напруги по вул. Микулинецькій);

тролейбуси маршрутів №9, 10 не курсуватимуть;

тролейбуси маршруту №11 з вул. Тарнавського здійснюватимуть на кільці поворот ліворуч на пр. Злуки, вул. 15 Квітня, пр. С.Бандери, вул. Руська і далі по маршруту.

12.06.2017 року з 9.00 год.:

тролейбуси маршруту №8 будуть курсувати за маршрутом «Ринок-Газопровід»;

тролейбуси маршрутів №9, 10 не курсуватимуть;

тролейбуси маршруту №11 з вул. Тарнавського здійснюватимуть на кільці поворот ліворуч на пр. Злуки, вул. 15 Квітня, пр. С.Бандери, вул. Руська і далі по маршруту.