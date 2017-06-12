Усе, що потрібно знати про поїздки до Європи

11 травня Рада міністрів Євросоюзу схвалила остаточне рішення про безвізовий режим для України. Рішення набуло чинності, тож потрібно замовляти біометричний паспорт, необхідний для поїздок у ЄС без візи.

Куди можна поїхати без візи

Українці зможуть їздити до всіх держав Євросоюзу, крім Великобританії та Ірландії, які мають особливі умови в Шенгенській угоді. Водночас у Єврокомісії запевнили, що українці зможуть їздити без віз до чотирьох країн, які не належать до ЄС, але входять до Шенгенської зони – Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

Хто може їздити без віз та як надовго

Перевагами безвізового режиму зможуть скористатися лише ті українці, які оформлять біометричний паспорт, що відповідає світовим стандартам.

Водночас громадяни, які мають чинну шенгенську візу і закордонний паспорт старого зразка, зможуть спокійно в'їжджати на територію ЄС після введення безвізового режиму.

Українців без візи пустять до країн Євросоюзу на термін не довший від 90 днів протягом кожного 180-денного періоду.

З метою контролю кількості днів перебування у країні ЄС було створено «шенгенський калькулятор».

У разі, якщо під час перебування у країні Євросоюзу з'явилася необхідність подовжити візит, необхідно оформити візу.

Мета поїздок без віз

До країн ЄС без віз пускатимуть громадян України, які прямують туди з діловою, туристичною або сімейною метою.

Безвізовий режим не надає українцям право на проживання, працевлаштування та навчання в країнах ЄС. Тож у таких випадках все одно доведеться отримувати спеціальну довгострокову візу.

Необхідні документи для безвізової поїздки

Навіть із біометричним паспортом громадянин України має бути готовим надати прикордонним службам країн ЄС документи, які, зокрема, підтверджують мету візиту та намір повернутися в Україну. Наприклад:

- бронювання готелю;

- лист із запрошенням від родича або іншої приватної особи, яка легально проживає у країні ЄС;

- зворотній квиток;

- виписка з банку про достатню кількість грошей на рахунку;

- поліс медичного страхування;

- поліс страхування цивільної відповідальності власника транспортного засобу (у разі подорожі автомобілем).

Можливі відмови у в'їзді

Важливо пам'ятати, що прикордонники, які мають право останнього голосу, можуть завернути вас на пункті пропуску або навіть повернути з аеропорту, куди ви вже прилетіли. Причиною може стати відсутність певних паперів із попереднього списку, а також перебування у списку осіб, яким раніше було заборонено в'їзд.

Угоди про малий прикордонний рух

Введення безвізового режиму не вплине на порядок поїздок громадян України, який застосовується в рамках угод про малий прикордонний рух.

Зокрема, угоди про малий прикордонний рух, укладені з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією, будуть застосовуватися й надалі.

За інформацією «Вголос»