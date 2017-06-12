Одіозний генерал МВС, уродженець Тернопільщини, позбувся посади

На початку травня з посади Директора Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС України звільнився генерал поліції третього рангу Віктор Слівінський.

Може й для когось цілком буденна подія, але тільки не для поліції нашого краю. Тут слід нагадати нашим читачам, що пан Слівінський – уродженець Тернопільщини, починав свою службу в органах внутрішніх справ саме в Тернопільському обласному управлінні міліції спочатку інспектором в штабі, а потім кадровиком. Так на кадровій роботі він дослужився до генерала і у березні 2014 року очолив Департамент кадрового забезпечення МВС України, якраз після Майдану. І хоч чимало активістів намагались донести до Авакова безглуздість цього призначення і наводили приклади корумпованості чиновника до, а потім і після призначення, - міністра це не переконало. Саме Слівінський останні три роки фактично керував усіма призначеннями на керівні посади (і не тільки) в органах внутрішніх справ Тернопільщини. Саме з його ініціативи в новоствореній поліції розатестували багато керівних посад, що дозволило їх очільникам звільнитися на пенсію, уникнути атестації і спокійнісінько повернутися у старе начальницьке крісло, але вже у ранзі державних службовців. Звичайно, що таке ноу-хау керівник департаменту нікому безкоштовно не пропонував.

На Тернопільщині всі ці процеси відбувалися під пильним оком товариша Слівінського по службі, людини, якій він цілковито довіряв, -Олега Ляховича, що нині обіймає посаду заступника начальника обласної поліції і якого місцеві активісти не перший рік намагаються теж відправити на «заслужений відпочинок» через «бурхливу діяльність». Саме його генерал поставив «смотрящим» у місцевій поліції і саме він доносив до Слівінського всі «бізнес пропозиції», що стосувалися роботи органу і особливо кадрових призначень. Ймовірно така «надмірна активність», а також скандал із спробою приховати нерухомість у декларації на кінець «відкрила очі» Авакову і спричинила раптову відставку Віктора Слівінського. Як вдалося нам дізнатися, наразі в МВС по деяких фактах діяльності пана генерала проводяться перевірки, так що однозначні висновки робити ще зарано. Точно ж можна констатувати, що відставка Слівінського «аукнеться» по наших доморощених правоохоронцях, з ким близько спілкувався генерал і кому «вирішував питання».

Сергій Сергієнко