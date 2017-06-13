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Подружжя закопало новонароджену доньку в лісі

4334 240Труп немовляти жінка спільно із чоловіком вивезла та закопала у лісі.

Умисне вбивство новонародженої дитини інкримінують правоохоронці 31-річній матері.

Жителька Чортківського району, народивши дівчинку, спочатку закутала її у тканину та сховала в підсобному приміщенні, а наступного дня закопала.

Про ймовірний злочин на «102» 13 червня повідомив сусід подружжя. Чоловік розповів, що у донедавна вагітної жінки відсутній живіт і немає дитини.

За словами Степана Яцуха, т.в.о. начальника ГУНП в Тернопільській області, при виїзді слідчо-оперативної групи Чортківського відділу поліції та слідчих ГУНП стало відомо, що чортківчанка дійсно перебувала на 9 місяці вагітності. Проте на обліку не стояла. 10 червня близько 16:30 у неї почалися перейми. Народжувати вирішила у туалеті на вулиці. Жінка стверджує, що не встигла нахилитися, як тіло дитинки разом з плацентою впало в туалетний отвір.

Новонароджену дівчинку породілля дістала за деякий час, але донька не подавала ознак життя. Тому горе-матір замотала її в тканину та сховала. Ввечері про пологи розповіла чоловікові. І вони вирішили поховати дитину у лісі.

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Маленьке тіло вони поклали у пакет разом з іншим сміттям та вивезли у багажнику в сусіднє місто. Закопали доньку в лісі, а пакет та тканину спалили неподалік від місця «могили».

Родина виховує уже чотирьох дітей – 2008, 2009, 2012 та 2014 років народження. Батько немовляти стверджує, що про вагітність дружини не знав, а про мертве немовля дружина повідомила уже після пологів.

Сама ж чортківчанка розповідає, що про вагітність вона дізналася занадто пізно, тому аборт робити не наважилася, а виховувати п’яту дитину не хотіла.

При проведенні поверхневого огляду тіла видимих слідів насильницької смерті слідчі не виявили. Труп немовляти направили в морг Тернопільського обласного бюро судово-медичних експертиз для проведення розтину.

Триває слідство, передає Відділ комунікації ГУНП Тернопільщини.

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