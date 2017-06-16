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На Східному "накрили" наркопритон

narkoПрацівники поліції тривалий час стежили за діяльністю чотирьох тернополян, а зібравши достатньо доказів та встановивши шляхи надходження заборонених товарів, з обшуком пішли в так-званий наркопритон. Його зловмисники облаштували у квартирі одного з багатоквартирних будинків обласного центру на вулиці Лесі Українки.

За словами начальника управління карного розшуку Анатолія Гуски, "бізнесмени" раніше судимі і  неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за зберігання та розповсюдження наркотиків. Проте жоден з чотирьох на шлях виправлення не став. Під час проведених чотирьох санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили обладнання для варіння наркосировини, прекурсори, вторинну сировину, близько 20 міліграм опію та гроші. Окрім цього в одного зтернополян виявили 17 предметів, схожих на набої до вогнепальної зброї «ТОЗ-8». Вилучене оперативники направили на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Трьох наркоторговців уже затримали відповідно до статті 208 КПК. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу четвертого спільника. Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 307 ККУ - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

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