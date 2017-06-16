Міністр роз'яснив ситуацію щодо нарахування неіснуючих заборгованостей надавачами послуг

Міністр соціальної політики України відповів на численні звернення громадян щодо нарахування неіснуючих заборгованостей надавачами послуг. «Хочу чітко прояснити – якщо люди зекономили субсидію, і ця субсидія закриває практично усі розрахунки по газу, то вимога сплати обов’язкової частки платежу – абсолютно не законна.

Тому несплата обов’язкової частки платежу, в разі наявності невикористаних сум субсидій, не може бути підставою для нарахування отримувачу боргів», - наголосив Міністр. Урядовець поінформував, що порядок розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидій для відшкодування витрат на оплату послуг централізованого опалення та теплопостачання, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, послуг з газо- і електропостачання для індивідуального опалення регулюються постановою КМУ №534 від 23 серпня 2016 року. Так, відповідно до існуючих норм, виникнення заборгованостей можливо лише в трьох випадках:

1. у разі споживання домогосподарством послуг понад встановлені соціальні норми;

2. несплата рахунку за спожитий газ у травні 2017 року;

3. наявна заборгованість на початок опалювального сезону, яка не сплачена отримувачем субсидії протягом опалювального періоду (така заборгованість субсидією не перекривається).