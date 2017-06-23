Повернулася додому та не впізнала свою квартиру

Жінка вийшла на кілька годин з дому, а повернувшись, квартиру не впізнала. Зникло золото та близько 500 000 гривень.

Між 10:30-13:20 до квартири на масиві Дружба проникли невідомі, підібравши спецзасоби до замка. У пошуках цінних речей перевернули у квартирі все. Знайшовши ювелірні вироби та гроші, втекли.

За кілька годин злодіїв вдалося знайти. Крадіями виявилися 34-річний та 28-річнй чоловіки кавказької національності. За аналогічні злочини вони уже потрапляли у поле зору правоохоронців.

Крадіїв затримано згідно з статтею 208 КПК. Зараз вони знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Частину крадених речей, а також відмички у чоловіків вилучили. Свою вину вони не визнають і відмовляються давати будь-які свідчення.

Триває слідство відповідно до статті 185 частина 5 ККУ – крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою, повідомляє «Досьє 102». Санкція статті передбачає покарання на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.