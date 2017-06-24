Злодії усе частіше б’ють машини та крадуть цінні речі.

Пошкоджене вікно в іномарці «Nissan» застала 30-річна тернополянка, коли повернулась до власного авто.

Жінка лише на декілька хвилин залишила машину, а злодій вже встиг помітити на сидінні сумку. Як результат, пропали паспорт, водійське посвідчення та документи на авто, а з’явилися витрати на покупку нового скла.

1500 гривень та 450 доларів втратила ще одна місцева мешканка. Допоки власниця автівки відвідувала медзаклад, злодій серед білого дня розбив скло у «Skoda» та витяг сумку з сидіння. Пропали гроші та документи на авто.