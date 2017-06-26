17-річна випускниця стала жертвою жорстокого вбивці

На узбіччі дороги лежала мертва дівчина. Тіло 26-го червня близько 6.40 виявив житель смт. Вишнівець Збаразького району. Він викликав поліцію та швидку.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки начальника слідчого управління Володимира Галевича, на місце нещастя одразу виїхала слідчо-оперативна група району та обласного центру. Загибла – цьогорічна випускниця, 17-річна жителька Вишнівця.

Того дня дівчина разом з друзями святкувала День молоді. Востаннє матір з нею спілкувалася по телефону приблизно о 1.30-1.40 ночі. Донька повідомила, що збирається йти додому.

При огляді тіла дівчини експерти виявили одне ножове поранення в області серця, - передає «Досьє 102».

Правоохоронці опитують друзів загиблої, а також встановлюють свідків даної події та людей, з якими вона поверталася зі свята.

Будь-яку інформацію можна залишити за номерами телефонів у Збаражі: (068) 346-73-46, (03550) 2-12-45, у Тернополі – (0352) 27-12-58, (067) 471-66-23 або на лінію «102».