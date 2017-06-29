Місцеві жителі заблокували дорогу й вимагали термінового розкриття вбивства 17-річної Ірини

Місцеві мешканці перекрили трасу М-19 неподалік селища Вишнівець. Люди вимагали від працівників поліції термінового розкриття вбивства 17-річної Ірини.

Близько п’ятдесяти людей вийшло в районі восьмої години ранку на трасу, яка йде через селище на Рівне, і безперервно переходили дорогу, тим самим блокуючи проїзд. Частина транспорту об’їжджала зі сторони Кременця, інші намагалися проїхати польовими дорогами. Проте маршрутки, автобуси та вантажівки стояли і чекали.

На місце перекриття виїжджали керівник ГУНП області Олександр Богомол, його заступник Степан Яцух та очільник місцевого відділення поліції Віталій Присяжнюк.

Олександр Богомол пояснив, що будь-які деталі щодо розкриття вбивства розголошувати правоохоронці не мають права, оскільки це може зашкодити слідству та пообіцяв зробити усе можливе, аби винні були покарані. Він зустрівся з родиною загиблої дівчини. Сім’я випускниці матиме доступ до ходу розслідування і їм в першу чергу повідомлятимуть усі деталі справи.

У поліції просять усіх, хто щось бачив чи чув, хто проїжджав повз місце злочину і має в автівках відеореєстратор, допомогти слідству та повідомити будь-яку інформацію за номерами телефонів у Збаражі:(068) 346-73-46, (096) 490-54-40, (03550) 2-12-45, у Тернополі – (0352) 27-12-58, (067) 471-66-23.