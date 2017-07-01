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Бандитів, які обікрали мешканця Бережан, затримали на відпочинку

banda blaklavyБанду, яка й відібрала вісім тисяч доларів США та двісті тисяч гривень, знайшли на відпочинку.

31 травня в чергову частину Бережанського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць лунають звуки, схожі на постріли. Аби здійснити розбійний напад зловмисникам знадобилося п’ятнадцять хвилин.

«Того дня о 8:00 до будинку потерпілого під’їхала іномарка. З неї вийшло двоє невідомих у балаклавах та напали на місцевого жителя. Чоловіка побили й, погрожуючи предметами, схожими на обріз мисливської рушниці та пристрою для відстрілу гумових куль марки «Форт», відібрали сумку з грошима», - розповідає начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол.

Після цього зловмисники сіли у автомобіль «Mazda» та поїхали у невідомому напрямку.

Як стало відомо, до розбійного нападу причетні іногородні мешканці. Двоє з них – жителі Івано-Франківської області, а третій – уродженець Львова.

Їх усіх 29 червня затримали на Буковелі під час відпочинку. Тріо у злочині не зізнається. Мовчать молодики і про те, де діли гроші.

Раніше до кримінальної відповідальності чоловіки не притягувалися. На злочин пішли після того, як помітили, що житель Бережан по ринку ходить із солідною сумою грошей.

Зловмисникам уже повідомили про підозру відповідно до статті 187 частина 4 ККУ – розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Наразі усі троє перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, передає «Досьє 102».

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