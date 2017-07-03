Вбивця 17-річної Ірини Мукоїд перебуває під вартою

Підозрюваний у вбивстві 17-річної Ірини Мукоїд перебуває під вартою, без права внесення застави.

Вбивця мешканець сусіднього села.

Обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадження за ч.1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство), розпочате за фактом вбивства неповнолітньої жительки смт. Вишнівець, - повідомили у прес-службі прокуратури

Нагадаємо, що тіло дівчинки виявили зранку 26 червня 2017 року неподалік від її місця проживання у смт. Вишнівець Збаразького району Тернопільської області. Слідством встановлено, що до скоєння злочину причетний неповнолітній мешканець сусіднього села, який 26 червня 2017 року завдав кілька ударів ножем, в тому числі в область грудей потерпілої, від чого настала смерть дівчини. Зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою, без права внесення застави.

Розслідування триває.