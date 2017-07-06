У центрі міста – пожежа

Пожежа трапилася поблизу КП «Тернопільводоканал» вчора ввечері.

Як повідомили в Управлінні ДСНС в Тернопільській області, виклик про горіння господарської будівлі по вул. Шашкевича надійшов до них 5-го липня о 22:28.

На місце події направили 1-ше відділення 1 ДПРЧ 1 ДПРЗ. По прибутті рятувальники встановили, що горить одноповерхова цегляна будівля. Площа пожежі становила 70 м. кв., також на відстані 5 метрів знаходився двоповерховий житловий будинок, який був під ризиком займання. Під час гасіння пожежі в будинку виявили три металевих бочки з невідомим вмістом, які створювали додаткові ризики та ускладнювало ліквідацію надзвичайної події.

Для більш ефективного гасіння, на місце пожежі залучили друге відділення 1 ДПРЧ та черговий караул ДПРЧ-3. Загалом на місті події працювало 15 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежної техніки.

Аби приборкати пожежу знадобилось 40 хвилин, а в 23:26 повністю ліквідували. Жертв й травмованих нема. Причину виникнення пожежі та збитки встановлюють.