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Онук виявив дідуся мертвим у ставку
23-річний хлопець виявив дідуся мертвим у ставку.
Того дня 68-річний житель села Кривче поїхав на ставок, що неподалік, на риболовлю.
Що сталося і чому чоловік опинився у воді – невідомо, адже свідків тих подій немає. Близько обіду онук, розшукуючи дідуся, пішов на водойму і за два метри від берега побачив тіло родича. Причину смерті встановить судмедекспертиза.
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Новини тернополян
У файному місті ями
Середа, 05 липня 2017
Середа, 05 липня 2017
Ями на 15 квітня вже декілька місяців: Валерій Смирнов
Асоціацією платників податків України розроблено новий ліберальний Податковий Кодекс
Понеділок, 03 липня 2017
Понеділок, 03 липня 2017
Прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману, Міністру фінансів України Олександру Данилюку, Голові Комітету ВР з питань податкової і митної політики Ніні Южаніній, Голові Комітету ВР з питань...
Група хуліганів зносить паркан на Петлюри (відео)
Понеділок, 26 червня 2017
Понеділок, 26 червня 2017
На інтернет-адресу нашого сайту надійшло повідомлення за підписом «Степан К» із двома відеофайлами. На цих відео, за словами дописувача, зафільмовані події 8 червня 2017 року, коли чисельна група невідомих осіб...
Залозецький став – Залозецькій громаді
Неділя, 11 червня 2017
Неділя, 11 червня 2017
В понеділок, 12-го червня 2017-го року об 11.00 в Регіональному відділенні Фонду Державного майна України за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 відбудеться безпрецедентна подія-конкурс оренди ...
Вдосконалюйте знання іноземних мов влітку!
Понеділок, 05 червня 2017
Понеділок, 05 червня 2017
Якщо у вас канікули або відпустка, а ви ще не спланували свій вільний час - тоді чекаємо на вас в інформаційно-ресурсному центрі "Вікно в Америку" при Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці!
Безробітні жителі Тернопілля можуть безкоштовно вивчати англійську
П'ятниця, 02 червня 2017
П'ятниця, 02 червня 2017
На Тернопільщині безробітні мають можливість безкоштовно вивчати англійську.
На Гусятинщині відбувся Турнір пам'яті Тані Сосновської
Середа, 31 травня 2017
Середа, 31 травня 2017
Традиційний турнір з волейболу серед жіночих команд вже п’ятий раз зібрав любителів цього виду спорту.
Звернення власника ділянки на Петлюри до депутатів та громадськості
Понеділок, 29 травня 2017
Понеділок, 29 травня 2017
До редакції «Часопису» надійшло звернення за підписом Андрія Журавля. Шановні депутати, громадські активісти, тернополяни!
Майбутні чемпіони-легкоатлети зростають у Залізцях
Неділя, 28 травня 2017
Неділя, 28 травня 2017
На шкільному стадіоні смт. Залізці, Зборівського району, що на Тернопільщині, вперше відбулися змагання з легкої атлетики серед учнів 1-4 класів та дітей старшої групи ДНЗ.