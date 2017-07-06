Онук виявив дідуся мертвим у ставку

23-річний хлопець виявив дідуся мертвим у ставку.

Того дня 68-річний житель села Кривче поїхав на ставок, що неподалік, на риболовлю.

Що сталося і чому чоловік опинився у воді – невідомо, адже свідків тих подій немає. Близько обіду онук, розшукуючи дідуся, пішов на водойму і за два метри від берега побачив тіло родича. Причину смерті встановить судмедекспертиза.