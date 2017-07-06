Хто і коли наведе у Тернополі лад з валютниками? (Фото 18+)

З моменту публікації статті на нашому сайті про те, як валютники побили на автовокзалі молодого чоловіка, пройшло дві доби. Матеріал викликав доволі жваве обговорення не тільки на нашому сайті, а й на інших, які його опублікували, а також в соціальних мережах.

Переважна більшість думок читачів зводиться до того, що в нашому місті не повинно бути такого ганебного явища, як міняйли. Але майже всі вважають, що викорінити його практично неможливо, оскільки валютники платять правоохоронцям хабарі за право займатися незаконною торгівлею. Дуже «вигідну і сильну» позицію з цього приводу в свій час зайняв і очільник Тернопільської обласної поліції Олександр Богомол, який озвучив її в січні 2017 року. За його словами, правоохоронці не можуть дати раду валютним спекулянтам, бо обласна прокуратура «не дає на це добро». Вельми оригінальне пояснення своєї повної бездіяльності. Хоча я пригадую часи, коли десь з місяць-півтора на привокзальній площі неможливо було зустріти жодного валютника, бо правоохоронці їх добре «ганяли». Тож у даній ситуації Олександр Миколайович лукавить. Було б бажання, а результат не забариться. То хто ж все-таки наведе у Тернополі лад з валютниками???

P.S. А в цей час на привокзальній площі «робота кипить». Особливо старається «мамка-валютниця Ларіса»…Фото без коментарів!!!