У Тернополі облаштують пам’ятник Симону Петлюрі

Протести мешканців будинків на бульварі Симона Петлюри не залишились поза увагою мерії. Враховуючи той факт, що люди висловили своє бажання встановити пам’ятник Симону Петлюрі на бульварі, і навіть освятили підніжжя для майбутнього монументу — керівництво міста пішло назустріч і, за одностайної підтримки підприємців, вирішило таки задовольнити вимогу громади.

Саме про таке рішення виконавчого комітету, засідання якого відбулось 5 липня 2017 року, йдеться на сайті Тернопільської міської ради. Зрештою, і реконструкція самого бульвару, яка завершилась минулого року облаштуванням доріжок, встановленням вуличного освітлення та об’єктами інфраструктури, мала б отримати логічне завершення. Таким завершенням, на думку керівництва міста і за підтримки підприємців, має стати саме пам’ятник Симону Петлюрі з належним благоустроєм території. Такий благоустрій включає відпочинкову зону з доріжками та фонтаном:

«Минулого року у Тернополі завершили реконструкцію бульвару Петлюри, де облаштували новий дитячий та спортивний майданчики, пішохідні доріжки та оновили вуличне освітлення. Нещодавно у міську раду звернулася громадська організація «Підприємці Галичини» з проханням встановити на цьому бульварі пам’ятний знак Симону Петлюрі. Відтак, рішення про встановлення пам’ятного знаку було прийнято на черговому засіданні виконавчого комітету.

Пам’ятний знак буде облаштований на стику вулиці 15 Квітня-бульвару С.Петлюри за рахунок коштів підприємців міста. Також за кошти підприємців буде облаштовано фонтан та проведено благоустрій території.

Довідка: Симон Петлюра (1879, Полтава - 1926, Париж) - український державний, військовий та політичний діяч, публіцист, літературний і театральний критик. Організатор українських збройних сил. Член Генерального секретаріату Української Центральної Ради на посаді Генерального секретаря з військових справ, Головний отаман військ Української Народної Республіки (УНР), Голова Директорії УНР».

За інформацією Бізнес Компаньйон Тернопіль