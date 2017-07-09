На Тернопільщині автобус з пасажирами зірвався у прірву. Загинула 25-річна дівчина

У Тернопільській області, неподалік села Нагірянка Чортківського району, вчора близько 18 години туристичний автобус із пасажирами з'їхав у прірву і кілька разів перекинувся.

Автобус Setra з туристами їхав із Коломиї Івано-Франківської області в Одеську область, в салоні перебувало 53 осіб, серед них і діти.

За попередньою інформацією, водій транспортного засобу на небезпечній ділянці дороги не скинув швидкість і на повороті виїхав на смугу зустрічного руху, зачепив відбійник та злетів у кювет.

Загинула 25-річна жителька Коломиї. Троє потрапили до лікарні.

Водій, кажуть правоохоронці, попередньо тверезий, але у нього взяли взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.