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За незрозумілих обставин у пологовому будинку померла молода жінка
Із заявою до працівників поліції звернувся житель обласного центру щодо можливого неналежного виконання лікарями пологового відділення Тернопільської міської лікарні №2 своїх службових обов’язків, що призвело до смерті його 27-річної доньки.
Як повідомив заступник начальника слідчого відділу Тернопільського відділу поліції Михайло Вербовський, на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, призначена комісійна судово-медична експертиза для з’ясування обставин та причин смерті молодої жінки.
У рамках кримінального провадження правоохоронці обіцяють надати об’єктивну оцінку діям медичних працівників, які були причетні до обстеження та лікування пацієнтки.
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Понеділок, 03 липня 2017
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До редакції «Часопису» надійшло звернення за підписом Андрія Журавля. Шановні депутати, громадські активісти, тернополяни!