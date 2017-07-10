За незрозумілих обставин у пологовому будинку померла молода жінка

Із заявою до працівників поліції звернувся житель обласного центру щодо можливого неналежного виконання лікарями пологового відділення Тернопільської міської лікарні №2 своїх службових обов’язків, що призвело до смерті його 27-річної доньки.

Як повідомив заступник начальника слідчого відділу Тернопільського відділу поліції Михайло Вербовський, на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, призначена комісійна судово-медична експертиза для з’ясування обставин та причин смерті молодої жінки.

У рамках кримінального провадження правоохоронці обіцяють надати об’єктивну оцінку діям медичних працівників, які були причетні до обстеження та лікування пацієнтки.