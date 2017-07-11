ДТП на Тернопільщині. Жінка загинула на місці аварії

Водій «Opel Astra» не впорався з керуванням і заїхав в бетонну опору, загинула жінка.

51- річний кермувальник, на 144 км. автодороги «Тернопіль- Скалат - Гусятин - Борщів -Жванець», виїхав на узбіччя дороги та допустив наїзд на бетонну опору.

Внаслідок пригоди 45-річна пасажирка автомобіля від отриманих травм загинула на місці.

Чоловіка з закритою черепною-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритою травмою грудної клітки, переломом 6-го та 8-го ребер з права, різаними ранами потиличної ділянки зліва госпіталізовано у районну лікарню.

Як стало відомо, подружжя того дня їздило до своїх родичів, щоб запросити їх на весілля до своєї доньки, котре мало відбутись цієї суботи. Додому повертались поспіхом, тією дорогою їздили не часто. На даний момент триває слідство, правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.

Транспортний засіб поміщено на спеціальний майданчик Борщівського відділення поліції. У водія взято взірець крові на вміст алкоголю. Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань. Повідомляють у Відділі забезпечення безпеки дорожнього руху УПД ГУНП в Тернопільській області.