У Бережанах невідомі винесли набитий золотом сейф

Злодії за 5 хвилин пробрались до магазину та винесли металевий сейф із коштовностями.

11 липня близько 4:40 в бережанській крамниці ювелірних виробів спрацювала сигналізація. На місце події прибули працівники поліції. Проте ні злодіїв, ні цінностей уже не було.

За словами правоохоронців, крадіям знадобилось 5 хвилин, аби вчинити злочин. До приміщення злодії потрапили, виламавши решітки на дверях. Для цього невідомі використали позашляховик «BMW X5». На ньому ж вони і втекли.

Якщо ви стали свідком даної події чи володієте будь-якою інформацією, телефонуйте за номером телефону у Бережанах (03548) 2-12-45 або 102.