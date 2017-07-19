Підлітки на скутерах потрапили у аварію, двоє у лікарні

Двоє підлітків потрапили до лікарні через ДТП на скутерах. Аварія трапилася 18-го липня близько 23 години на проїжджій частині однієї з вулиць села Лопушне.

За попередніми даними, водій скутера «МУСТАНГ МТ-150-6» – мешканець села Лопушне, 1999 року народження, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з іншим кермувальником двоколісного транспорту марки «ВАЙПЕР V-200 CR».

З відкритою черепно-мозковою травмою, переломом основи черепа та забоєм головного мозку до лікарні доправили 17-річного мешканця села Волиця Кременецького району. Іншого скутериста теж госпіталізували. У нього, кажуть медики, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій шийного відділу хребта та садна обличчя.

У обох водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до статті 286 частина 1 ККУ.