38-річний чоловік від отриманих травм загинув на місці автопригоди

На перехресті доріг Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече в селі Оришківці зіткнулося три автомобіля, загинув водій.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 19 липня близько 10 ранку, передає «Досьє 102».

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група Гусятинського відділення поліції та ГУНП.

За попередніми даними, 23-річний водій автомобіля «Ford Gelaxi», виїжджаючи з другорядної дороги на головну, порушив правила дорожнього руху. Він не пропустив транспорт, який рухався центральною трасою в напрямку Тернополя та врізався в іномарку «Peugeot 605» під керуванням жителя Чортківського району.

Від удару легківку занесло на смугу зустрічного руху і «Peugeot 605» зіткнулося ще й з автомобілем «Daf XF».

Цей удар виявився фатальним для кермувальника «Peugeot». Чоловік, 1979 року народження, від отриманих травм загинув на місці пригоди.

Правоохоронці встановлюють свідків та очевидців даної автопригоди. Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286 частина 2 ККУ. Триває слідство.