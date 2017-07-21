Поки АТОшники стоять в черзі за землею, юрист-земельник міської ради роздає її своїм родичам і бізнес-партнерам

Сьогодні в державі дуже гостро стоїть питання виділення землі учасникам АТО. Особливо ця проблема зачіпає обласні центри, де вільних земель у необхідній кількості практично не залишилось, а щільність забудови постійно зростає.

Тернопіль тут теж не є винятком. Зате в Тернопільській міській раді працює юрист-земельник Назар Станович, який умудряється знаходити вільні земельні площі та забезпечувати ними своїх родичів та бізнес-партнерів. За інформацією нашого видання, лише протягом 2014-16 років він забезпечив свій сімейний «клан» 30-ма земельними ділянками різної площі і цільового призначення в місті Тернополі. До прикладу, рішенням сесії Тернопільської міської ради від 12.06.2014 року родині Свистун було надано дозволи на безкоштовну приватизацію п’яти! ( родина, напевне, володіє цілим автопарком?!) земельних ділянок для будівництва гаражів в гаражному кооперативі «Промінь» по вулиці Злуки. Голова родини-дядько Становича - Свистун Богдан Леонідович, засновник ТОВ «Руна -Інкам». Про це скандальне товариство неодноразово писали інтернет-ЗМІ у зв’язку з незаконним набуттям права власності на об’єкт нерухомості на зупинці «15 квітня» та виділення під нього землі. Саме за всіма цими процесами стояв «наш» юрист-земельник. До речі, пан Станович і пан Свистун до недавнього часу були прописані за однією адресою по вулиці 15 квітня, будинок 37. У грудні 2016 року родині Свистун Тернопільська міська рада своїм рішенням погодила виділення трьох земельних ділянок по вулиці Білогірській (район приміського автовокзалу) площею 0,10 га, 0,03 га та 0,05 га відповідно для будівництва житлового будинку та господарських будівель. Круто, звичайно, отримати 0,18 га в центрі міста під забудову. Ще б пак , коли в земельному відділі працює такий «рішала»,- «сімейному клану» можна ні про що не переживати. Не залишив Станович обділеними і своїх бізнес-партнерів по «Руні-Інкам» Кухара Олександра Миколаєвича і Сидорука Михайла Васильовича, які теж рішенням Тернопільської міської ради від 12.06.2014 року отримали землю під гаражі у тому ж кооперативі. Що ж стосується інших земельних ділянок, які «клан» Становича встиг «прихватизувати» у громади міста,- ми намагаємось отримати інформацію про їх місцезнаходження і обов’язково поінформуємо наших читачів.