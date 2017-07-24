Смерть на дорозі – загинув молодий мотоцикліст

Повідомлення про смерть неповнолітнього в результаті дорожньо-транспортної пригоди надійшло 23 липня від фельдшера швидкої допомоги, зазначають у поліції.

Аварія трапилася у селищі міського типу Мельниця-Подільська. Водій мотоциклу Kawasaki ninja в’їхав у вибоїну. І як результат – кермувальник не впорався з керуванням і транспорт перекинувся.

17-річний юнак злетів з мотоциклу. Його травми виявилися несумісними з життям. Хлопець від отриманих ушкоджень помер на місці аварії.

Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286 частина 2 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть.