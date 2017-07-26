Жінка випила самогонки й народила дитя в туалеті

Вагітна жінка випила самогонки й народила хлопчика в туалеті.

Жителька села Матвіївці Шумського району частенько зловживала алкоголем. При цьому у жінки підростав малолітній син. Коли ж горе-матір дізналася, що знову вагітна, пити не перестала.

Жінка випила чверть літри самогонки і народила недоношену малечу в туалеті. Про це поліції повідомив сільський фельдшер. За словами матері, дитина народилася уже мертвою, але як було насправді покаже експертиза.

«Близько десятої години 25 липня до поліцейських Шумського відділення поліції надійшло повідомлення від фельдшера села Матвіївці про те, що місцева 47-річна жінка у вбиральні свого господарства народила хлопчика. Дитина, зі слів горе-матері, була мертвою. Причину смерті й що спровокувало передчасні пологи, адже, за попередніми даними, плід був недоношений, встановить судово-медична експертиза. Як пояснила сама породілля, вона не відчувала рухів плода впродовж кількох днів, але до медиків не звернулася, натомість напередодні ввечері ще добряче почастувалася алкоголем», – прокоментували у поліції.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР і кваліфіковано частиною першою статті 115 КК.