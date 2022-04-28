У боях за Україну загинули троє бійців батальйону «Тернопіль»

На фронті загинули троє бійців підрозділу добровольчого загону роти «Тернопіль» Сергій Рудий, Тарас Гогусь та Михайло Гудзь. Сумна звістка сколихнула Тернопільщину 27 квітня.
Життя бійців обірвалось від рук російських окупантів під час запеклих боїв на Луганщині.
«Наші мужні, відважні воїни Рудий Сергій, Гогусь Тарас та Гудзь Михайло захищали Україну, стояли за її свободу та незалежність країни. Шануємо пам’ять усіх героїв, які, ціною власного життя, відстояли майбутнє для нас! Молимось за наших захисників! Вічна пам’ять Героям! Слава Україні! Слава Героям!», - висловив співчуття рідним та близьким міський голова Тернополя Сергій Надал.