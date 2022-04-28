Неадекватний сусід заколов вилами собаку

Жорстоке поводження з тваринами інкримінують працівники відділення поліції м. Збараж мешканцю району. Чоловік смертельно травмував собаку.

Про інцидент правоохоронцям повідомив житель села Шимківці. Він розповів, що знайшов тіло свого собаки з колотими ранами на вулиці села.

Як з’ясувалося, домашнього улюбленця породи кокер-спаніель вбив односельчанин заявника. Собака вибіг за межі подвір’я та бігав вулицею. Зловмисник з невідомих причин вдарив його вилами. Від отриманих ран тварина померла.

Правоохоронці розшукали порушника, свій жорстокий вчинок він пояснити не зміг.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження згідно ст. 299 КК України: жорстоке поводження з тваринами, санкція якої передбачає арешт до шести місяців або обмеження волі на термін до 3 років.