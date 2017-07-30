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Чи діятиме суддя Тернопільського міськрайонного суду згідно закону?

Sud 113Епопея з ознаками афери довкола земельної ділянки на стику бульвару Петлюри та вулиці 15 квітня в Тернополі не лише продовжується, але й стає подібною на рейдерське захоплення.

Причому, в даному випадку мова йде не про поширене сьогодні протистояння між бізнесменами, а про те, що спритні ділки вирішили за будь-яку ціну «віджати» земельну ділянку в громади Тернополя. В таку карколомну схему втягнули навіть суддю Тернопільського міськрайонного суду Віктора Братасюка, - пише Бізнес Компаньйон Тернопіль.

Наразі, питання цієї ділянки і непомірного апетиту сімейства до інших дармових ділянок вже вийшло за межі вузького кола «договорняків», і потрапило на контроль громадськості. Громадська організація «Підтримки молоді Тернополя» направила звернення стосовно дій ділків до судді Братасюка, Міськрайонного суду та Голові вищої ради правосуддя Ігору Бенедисюку. 

Нагадаємо коротко передісторію. Товариство «Руна-Інкам», яке негласно курує юрист земельного відділу Тернопільської міської ради Назар Станович, вже довший час намагається отримати понад 1000 м кв. міської землі під напівзруйнований фундаментбіля «старого «Сільпо» на вулиці 15 Квітня. Саме там спритне сімейство Свистунів з бізнес-партнерами хоче спорудити чергове торговисько.  Ознаки шахрайства почали проявлятися ще на етапі закріплення прав власності на аварійний фундамент площею 31.5 м кв… 

Після кількох публікацій в ЗМІ про дивні роздачі земельних ділянок, дане питання побоялись винести на розгляд депутатів і вирішили зачекати до «кращих» часів, коли вляжеться ажіотаж. 

На сьогоднішній день ситуація з «нічийною» і такою бажаною ділянкою дещо змінилась, адже підприємці та міська влада Тернополя вирішили піти на зустріч громаді і таки встановити бажаний пам’ятник Симону Петлюрі на однойменному бульварі. Але такий поворот подій зовсім не влаштовує зацікавлених осіб з «Руна-Інкам» та їхнього родича-«рішалу» в міській раді Назара Становича, який, до речі, і так вже безоплатно забезпечив багаточисельне сімейство ділянками під гаражі та будівництвопо всьому Тернополю. 

В досягненні своєї цілі, спритна сімейка зайшла настільки далеко, що для вирішення спірного питання у суді надала фіктивні документи, чим ввела в оману суд і «підставила» служителя Феміди. Як поведе себе у цій ситуації суддя Братасюк – покаже час, але в такій ситуації йому варто було б таки звернутись до прокуратури, оскільки все ж має бути відповідальність за фальсифікацію доказів...

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За інформацією TeNews

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