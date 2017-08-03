З Тернополя до Польщі поїздом

Укрзалізниця призначила другу пару поїздів Інтерсіті Київ, Львів – Перемишль. Вони курсуватимуть через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль.

Про це повідомили в ПАТ «Укрзалізниця». Перші рейси почнуться 24 серпня.

Зі станції Київ-Пасажирський Інтерсіті №715 відправлятиметься о 6:52 та прибуватиме до Перемишля о 15:05.

У Вінниці він зупинятиметься о 9:09, в Хмельницькому о 10:45, у Тернополі о 12:12 та у Львові о 13:42.

У зворотному напрямку з Перемишля (Республіка Польща) Інтерсіті № 716 відправлятиметься о 13:07, а до Києва прибуватиме о 23:10. Зупинятиметься по ст. Львів о 16:02, Тернопіль 17:38, Хмельницький 19:09 та Вінниця 20:47.

Поїзд Інтерсіті відправлятиметься зі станції Перемишль о 13:07 та прибуватиме до ст. Київ-Пасажирський о 23:10.

З 23 грудня 2016 року розпочав курсувати поїзд Інтерсіті+ № 705/706 Київ, Львів – Перемишль. Зараз цей поїзд користується підвищеним попитом, середня населеність поїзда у сполученні Україна-Республіка Польща становить 82%, на окремі дати більше 90%, при цьому у напрямку Республіки Польща вже спостерігається дефіцит квитків, пише uz.gov.ua.