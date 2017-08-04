Громада Великих Бірок звернулась по допомогу, бо не хоче в центрі селища гаражів

Мешканці селища Великі Бірки Тернопільського району звернулися до громадської організації «Громадський рух протидії рейдерським захопленням, бездіяльності органів державної влади і місцевого самоврядування» за допомогою у вирішенні проблеми щодо незаконного будівництва гаражів у центрі селища.

Земельна ділянка, яку селищна рада у 2011 виділила під гаражний кооператив, розташована по вулиці Шкільній в зеленій зоні та межує з дитячим садочком та музичною школою. Будівництво ж самих гаражів порушить і ряд державних будівельних норм. Однак ні ці обставини, ні численні звернення громади селища до голови Романа Мацелюха про виділення іншої ділянки під гаражі результату не дали. Жителі Великих Бірок пояснюють відсутність належної реакції з боку місцевих посадовців тим, що якраз пан голова та його підлеглі отримали там собі наділи. Тому у минулу п’ятницю голова громадського руху Ружена Волянська разом з активістами і представниками громади селища завітали «в гості» до Романа Мацелюха з метою таки розв’язати цю проблему. На зустрічі очільник Великих Бірок пообіцяв ініціювати на найближчій сесії селищної ради скасування рішення про виділення цієї ділянки під гаражі.

Станом на сьогодні на офіційному сайті Великобірківської селищної ради жодної інформації з даного приводу немає. Сподіваємось, що голова таки стримає слово і замість гаражів на цій земельній ділянці буде відпочинкова зона з дитячими майданчиками.