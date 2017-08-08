Житель Тернопільщини зарізав колишнього чоловіка дружини

Численні ножові поранення і як наслідок смерть – таке трагічне завершення сварки між двома чоловіками у селі Смиківці Тернопільського району. Спільна неприязнь виникла у обох через жінку.

Як з’ясували слідчі мешканець Тернопільського району в минулому вже притягувався до кримінальної відповідальності. Розлучившись з дружиною, він продовжував щодня навідуватись до її домівки, навіть коли вона вдруге вийшла заміж. Часті конфлікти й довели до трагедії.

Того дня подружжя перебувало на відпочинку, а першим додому повернувся чоловік. В хаті вкотре застав колишнього. Той вже був напідпитку. Слово за словом і зав’язалася шарпанина. Розлючений господар схопив ножа та став наносити удари опоненту. Спинився лише коли той впав на підлогу. Саме тоді додому повернулася дружина. Жінка кинулася викликати швидку. Однак медикам залишилося лише констатували смерть - важко поранений 44-річний чоловік помер ще до приїзду швидкої.

Підозрюваний у скоєному зізнався. Його затримано згідно статті 208 КПК країни та оголошено про підозру. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження згідно статті 115 ККУ. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу, повідомляють у Відділі комунікації поліціїТернопільської області.

Слідчі дії тривають.