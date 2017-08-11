Завтра тернополяни працюватимуть

Завтра у тернополян робочий день. Усі бюджетні установи та комунальні підприємства працюватимуть у суботу, 12 серпня. Натомість у п'ятницю, 25 серпня буде вихідний.

Таке рішення прийняли на виконкомі міськради.

За рекомендацією Кабінет міністрів України, робочим днем мав бути 19 серпня, тоді коли припадає свято Спаса. Та у Тернополі все ж вирішили відпрацювати у суботу, 12 серпня, таким чином усі тернополяни матимуть змогу наступного тижня у родинному колі відсвяткувати Спаса.

Загалом у серпні тернополяни матимуть вихідні з 24 по 27 серпня.