Деякі тернопільські зупинки матимуть нові назви

У Тернополі деякі зупинки громадського транспорту матимуть нові назви.

Загалом у місті є понад 200 зупинок, зміни внесли у назви 70 з них, – зазначив начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку Ігор Мединський.

«Назви зупинок привели у відповідність до сьогодення, оскільки деяких об’єктів немає багато років, а назви зупинок не змінилися. Також деякі зупинки не мали офіційних назв, а звучали просто «На вимогу»», - каже Ігор Мединський.

Наприклад, замість назви «Дендропарк» на вул. Бережанській зупинка офіційно називатиметься «Магазин «Карпати»», замість «МіськДАІ» - «Сервісний центр МВС», замість «АТП 16154» на вул. Острозького»» - «13-та школа», замість «Цукровий завод» - «8-ма школа» та ін.

Згодом, відповідно до змін, будуть замінені вивіски на зупинках громадського транспорту та перезаписане автоматичне оголошення назв зупинок, повідомляє прес-служба міської ради.