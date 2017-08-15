До чого догосподарювався селищний голова Великих Бірок?

Нещодавно ми писали про те, як у Великих Бірках Тернопільського району виник конфлікт між громадою селища та селищною радою через бажання останньої побудувати в центрі села у відпочинковій зоні гаражі для голови і своїх працівників.

Незважаючи на втручання активістів, досі, до речі, невідомо чи вирішена ця проблема. Проте і без цього у місцевих жителів достатньо нарікань викликає безгосподарна, а подекуди просто халатна «діяльність» Великобірківського голови Романа Мацелюха.

Останнім наслідком такого недбальства очільника селища та байдужого відношення до своїх односельців стало те, що у селищному будинку культури провалився дах, який декілька років знаходився у аварійному стані.

За весь цей період пану Мацелюху не прийшло до думки його відремонтувати, адже кошти на це в селищному бюджеті були і є. Вочевидь, у нього були і є «важливіші справи». Бо як тоді пояснити, що уже більше двох місяців по вулиці Шевченка (через яку не те що проїхати, ледве пройти можна через відсутність роками ремонту) ведуться незрозумілі «розкопки».

Виявляється це місцева комунальна служба розрила комунікації для ремонту та так все і залишила.

Та й про що можна говорити в даному контексті, якщо навіть більше місяця сміття і бадилля з подвір’я селищної ради «господарі» не спроможні вивезти. (Певно чекають, що голова організує толоку перед Пасхою).

А між іншим Великобірківське комунальне підприємство «Добробут» щомісячно отримує з селищного бюджету, крім коштів за територіальне обслуговування, ще й немалі дотації. То чим це підприємство займається по суті і за що працівникам платять заробітну плату? На жаль, але доводиться констатувати, що пан голова не може дати раду своїй господарці. Якщо так піде і далі, то Великі Бірки точно перетворяться на якусь резервацію. Тоді з мрією, створити об’єднану територіальну громаду з центром у Великах Бірках та очолити її, Роману Мацелюху доведеться розпрощатися. Але поки від такої «діяльності» в першу чергу програють прості мешканці селища.