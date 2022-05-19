Загинув ще один наш Герой, тернополянин Василь Паславський

Смерть кожного українського воїна - велика втрата для цілого війська, нашої області та загалом України.
На війні загинув воїн з Тернопільщини Василь Паславський.
Глибокі співчуття рідним та близьким захисника України висловив міський голова Тернополя Сергій Надал.
«Захищаючи Україну від московської орди, в боях на Харківщині загинув командир відділення взводу військової частини Василь Паславський. Василь Степанович назавжди залишиться у пам'яті тих, хто його знав, мужнім сином українського народу, відважним воїном та справжнім захисником, – зазначив міський голова. – Боєць віддав своє життя заради свободи і мирного неба над Україною. Шана та вічна пам’ять Герою!»