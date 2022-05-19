Через недотримання дистанції на Тернопільщині сталася серйозна аварія

1WhatsApp Image 2022 05 19 at 11.05.13 1Не обрав безпечної швидкості руху та не дотримався дистанції і як результат - допустив зіткнення із задньою частиною автомобіля ГАЗ водій іномарки. Аварія трапилася 18 травня близько 12:00 у селищі Микулинці.

За попередньою інформацією, кермувальник TOYOTA в'їхав у автівку попереду, водій якої в цей момент зменшив швидкість, аби повернути ліворуч. В результаті удару водія іномарки госпіталізували до лікарні.

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В учасників автопригоди взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.

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