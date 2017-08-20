Через нещасний випадок на Тернопіллі загинув малюк

На 3-річного малюка впала антресоль від меблевої стінки. Нещастя трапилися у Чортківському районі.

На момент нещастя дитина перебувала вдома із на кілька років старшими братом та сестрою, матері не було. Хлопчик грався і виліз на верхню полицю серванта. Не втримавши рівноваги, впав, а зверху на нього полетіла дерев’яна антресоль. На крик прибігли інші діти. Рятуючи братика, старший хлопчик підняв тягар і вивільнив малюка з під-нього. Травмований хлопчик зміг піднятися, вийшов на вулицю, де помер від отриманих травм.

Про трагедію найстарший із дітей розповів сусідам, які й викликали швидку та спасти дитину вже не вдалося.