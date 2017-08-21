На Зборівщині чоловік виявив тіло вбитої молодої жінки

Житель села Калинівка Зборівського району у місцевому ставку виявив тіло невідомої особи. Чоловік одразу про це повідомив у поліцію.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції та співробітники управління ДСНС в області. Водолази з глибини понад два метри витягнули тіло жінки.

Експерти з’ясували, потерпіла віком 25-35 років, зріст 163 см, середньої статури, волосся світло русяве, середньої довжини. Була одягнена у світлі джинсові шорти та світлу футболку. На вухах – сережки жовтого кольору у вигляді жука.

За попередніми даними, жінка померла насильницькою смертю, адже в футболку був замотаний камінь вагою 14 кг. Під час огляду трупа виявлено тілесні ушкодження – рани верхньої та нижньої губ, а також полімерною стрічкою була обмотана шия.

Правоохоронці звертаються з проханням допомогти встановити особу загиблої. А також просять повідомляти про факти зникнення жінок, схожих за віком та описом.

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