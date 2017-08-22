У Почаївській Свято-Успенській лаврі чоловік вчинив суїцид.

64-річний житель села Нестерварка Тульчинського району Вінницької області повідомив у поліцію, що його 38-річний син 21-го серпня близько шостої години ранку на території Свято-успенської лаври вчинив самогубство.

Зі слів батька, сина він привіз з надією, що той трохи заспокоїться, адже останніми роками колишній військовий мав психічні проблеми, про що є висновок медиків. Проте в ніч трагедії син був неспокійний і близько четвертої години ранку вийшов з кімнати готелю. Батько кинувся за ним, проте знайти не зміг. Згодом охоронці лаври почули крик з оглядової галереї, а за декілька хвилин на подвір’я впало тіло.

Труп направлено в морг для проведення розтину. Кримінальне провадження розпочато за частиною першою статті 115 ККУ, повідомляють у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.