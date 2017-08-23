Затримано вбивцю жінки, тіло якої виявили у ставку на Зборівщині

Тернопільські оперативники встановили особу жінки, тіло якої виявили кілька днів тому у ставку на Зборівщині, затримали її вбивцю.

Про це інформує Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Все почалося з сайту знайомств. Обоє проживали на Львівщині, проте перша й остання зустріч відбулася на Тернопіллі.

На родинному обійсті в Калинівці Зборівського району 26-річний львів’янин перебував з 4-річним малюком, залишивши вдома вагітну дружину. 38-річна сокільчанка на побачення зі своєю смертю приїхала близько опівночі в четвер, 17 серпня. Автобусом добралася до Золочева, а звідти – на таксі.

- Вбивця готувався до зустрічі з жінкою, придбав пляшку вина і шоколадку, але до хати її запрошувати не став через дитину, - розповідає начальник Управління карного розшуку ГУНП в Тернопільській області Анатолій Гуска. – На березі ставка вони розпили алкоголь, покупалися, а далі жінка затіяла суперечку, бо чоловік категорично відмовився вести її до будинку.

Зараз пригадуючи ту ніч, львів’янин не може пояснити причин своєї агресії, але тоді вдарив пасію кулаком в обличчя, а коли вона пригрозила зверненням в поліцію, почав душити руками. Рот жертви закрив клейкою стрічкою, яку знайшов неподалік. Коли жінка перестала дихати, скинув у воду. Розповідає, що тіло одразу спливло, відтак підняв з води 14-кілограмовий камінь й замотав у футболку жертви. Свій страшний вантаж скинув з дамби у ставок й пішов до дитини спати.

- Підозрюваний мабуть був певен, що тіло ще довго ніхто не знайде, бо на деякий час залишився в Калинівці, - каже Анатолій Гуска. – До Львова поспішив у неділю, коли на ставку знайшли труп і приїхали поліцейські.

22-го серпня нелюда затримали у Львові.

На даний час львів’янину оголосили підозру у скоєнні злочину кваліфікованого за частино 1 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Також зловмиснику обрано міру запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.