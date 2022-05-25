Пожежа на Тернопільщині забрала життя чоловіка

24 травня о 19:05 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Борщів на вул. Шевченка в квартирі на четвертому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

В квартирі вогнеборці виявили тіло громадянина 1949 року народження. Вісьмох мешканців будинку рятувальники евакуювали.

Як повідомляють в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області, внаслідок пожежі знищено телевізор, речі домашнього вжитку та диван на площі 6 м кв. Пошкоджено облицювання стін та стелі на площі 55 м кв., паркет на площі 20 м кв. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 8-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння