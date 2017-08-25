Начальник Бучацької поліції намагається «відмазати» свого кума від відповідальності за вчинення ДТП

Учора близько 23 години в Бучачі біля міської автостанції трапилася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Volkswagen Caddy в’їхав у ВАЗ 2107, в якому перебували подружжя та троє їхніх дітей.

За попередньою інформацією, водія «Жигулів» з травмами різної тяжкості доставили до Бучацької районної лікарні, стан інших пасажирів невідомий. Стосовно водія «Каддіка», то очевидці в один голос стверджують, що він знаходився у дуже нетверезому стані. Це підтверджується і на кадрах відео https://youtu.be/FHOidaALlmc, яке на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook розмістив місцевий активіст Роман Довбенко, і де видно не зовсім адекватну поведінку винуватця ДТП та його намагання втекти з лікарні, щоб не проходити медичне освідування на встановлення ступеня алкогольного сп’яніння. Крім того, як стало відомо нашому інтернет-виданню, водієм «Фольксвагена» є місцевий підприємець Мирон Вербіцький, який являється кумом начальнику Бучацького районного відділу поліції Ярославу Побуринному. Останній, до слова, ще вчора намагався втрутитись в ситуацію, щоб зам’яти справу, а також зробити свого кума тверезим шляхом підміни зразків крові в лікарні. Заради цього, як стверджують очевидці, пан Побуринний і серед ночі приїжджав до лікарні. Більш детальною інформацією про резонансне ДТП видання на разі не володіє, але обіцяємо відслідковувати розвиток подій та інформувати наших читачів.

Cергій Сергієнко