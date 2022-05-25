На Тернопільщині не розминулись легковик і велосипед: є потерпілі

Вчора, 24 травня, близько 16:00 в Хоросткові зіткнулися автомобіль та велосипед. Велосипедиста бригада екстреної меддопомоги госпіталізувала до лікарні.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій Daewoo Lanos почав здійснювати маневр, а саме - об'їзд двоколісника.

Проте велосипедист, не переконавшись в безпечному русі, також почав повертати ліворуч. В результаті цього він в'їхав в автівку. Потерпілий - місцевий житель, 1950 року народження. Його доправили до лікарні.

Проводиться слідство.