На Тернопільщині не розминулись легковик і велосипед: є потерпілі

1WhatsApp Image 2022 05 25 at 10.50.23 1Вчора, 24 травня, близько 16:00 в Хоросткові зіткнулися автомобіль та велосипед. Велосипедиста бригада екстреної меддопомоги госпіталізувала до лікарні.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій Daewoo Lanos почав здійснювати маневр, а саме - об'їзд двоколісника.

Проте велосипедист, не переконавшись в безпечному русі, також почав повертати ліворуч. В результаті цього він в'їхав в автівку. Потерпілий - місцевий житель, 1950 року народження. Його доправили до лікарні.

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Проводиться слідство.

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