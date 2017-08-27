В Єгипті загинув голова тернопільської «Свободи», депутат Володимир Стаюра
Вчора, 26 серпня, загинув депутат Тернопільської міськради і голова міської організації партії «Свобода» Володимир Стаюра, про це пишуть на сайті партії.
«Трагічно обірвалося життя очільника Тернопільської міської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода», депутата Тернопільської міської ради Володимира Стаюри», - йдеться в повідомленні.
«Файне місто Тернопіль» передає, що 51-річний Стаюра загинув під час занять дайвінгом в Єгипті.
«За трагічним збігом обставин, загинув Володимир Іванович саме під час заняття з дайвінгу. При підйомі відбулась різка зміна тиску. Не виключено, що акваланг був несправним», - зазначають у виданні.
Володимир Стаюра 2009 року став депутатом Тернопільської обласної ради п'ятого скликання. Надалі очолював Тернопільську обласну і міську організації ВО «Свобода». За результатами місцевих виборів у 2015 році став депутатом Тернопільської міської ради.
Був активним учасником Революції Гідности у Києві та координатором революційного руху в Тернополі.
Із початком антитерористичної операції Володимир Стаюра вирушив на фронт. Перебував у складі добровольчого батальйону «Січ», згодом був заступником командира роти «Карпатська Січ» 93-ої ОМБр ЗСУ.
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