В Єгипті загинув голова тернопільської «Свободи», депутат Володимир Стаюра

Вчора, 26 серпня, загинув депутат Тернопільської міськради і голова міської організації партії «Свобода» Володимир Стаюра, про це пишуть на сайті партії.

«Трагічно обірвалося життя очільника Тернопільської міської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода», депутата Тернопільської міської ради Володимира Стаюри», - йдеться в повідомленні.

«Файне місто Тернопіль» передає, що 51-річний Стаюра загинув під час занять дайвінгом в Єгипті.

«За трагічним збігом обставин, загинув Володимир Іванович саме під час заняття з дайвінгу. При підйомі відбулась різка зміна тиску. Не виключено, що акваланг був несправним», - зазначають у виданні.

Володимир Стаюра 2009 року став депутатом Тернопільської обласної ради п'ятого скликання. Надалі очолював Тернопільську обласну і міську організації ВО «Свобода». За результатами місцевих виборів у 2015 році став депутатом Тернопільської міської ради.

Був активним учасником Революції Гідности у Києві та координатором революційного руху в Тернополі.

Із початком антитерористичної операції Володимир Стаюра вирушив на фронт. Перебував у складі добровольчого батальйону «Січ», згодом був заступником командира роти «Карпатська Січ» 93-ої ОМБр ЗСУ.