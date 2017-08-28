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На Тернопільщині за вихідні сталося 15 ДТП

DTP 147608За вихідні на дорогах Тернопільщини сталося 15 дорожньо-транспортних пригод, потерпіли 25 людей, з них один чоловік загинув, восьмеро отримали тілесні ушкодження середнього ступеня, шістнадцятеро - легкі тілесні ушкодження, - передає Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

В обласному центрі задокументовано інспекторами третину аварій. Заборонний сигнал світлофора на перехресті вулиць Крушельницької та Чехова в Тернополі не став пересторогою для водія «Сітроена». Як наслідок – зіткнення з автомобілем «Шкода». Пасажирка останнього отримала тілесні ушкодження.

Ціла родина потерпіла в аварії на Чортківщині. З тілесними ушкодженнями до лікарні потрапили четверо людей. Причина – водій не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та зіткнувся з деревом.

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Не поділили дороги водії іномарок «Субару»  та «Фольцваген» вулиці 15 Квітня в обласному центрі. Легкі тілесні ушкодження отримав водій «Фольксвагена».

У селі Старий Вишнівець Збаразького району водій допоки невстановленого автомобіля скоїв наїзд на велосипедиста. Потерпілий з травмами середнього ступеня важкості потрапив до лікарні, поліцейські встановлюють винуватця ДТП.

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Одразу четверо осіб зазнали тілесних ушкоджень в аварії, що сталася в Заліщиках.  На дорозі не розминулися іномарки «Ауді» та «Рено». Як з’ясувалося, за кермом одного з автомобілів був нетверезий водій.

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Серед причин аварій, що трапилися за вихідні, в щонайменше третині випадків – вживання спиртного. Нетверезим за кермом був і водій, що спричинив дорожньо-транспортну пригоду в Бучачі, де потерпіли двоє людей. Напідпитку керував автівкою тернополянин, наслідок – зіткнення з бетонною огорожею і лікарняне ліжко. За попередніми даними, в стані алкогольного сп’яніння перебував водій іномарки «Рено». Машина перевернулася поблизу села Остап‘є Підволочиського району. Водій помер в кареті швидкої допомоги.

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