Небезпечні ігри підлітків у скейт-парку в Топільче

зображення viber 2022 05 26 21 56 44 033Скейт-парк у гідропарку «Топільче» приваблює дітей та підлітків різного віку. У будні та на вихідні тут завжди людно та активно. Та, на жаль, не всі дотримуються простих правил безпечного перебування на ньому.

Дехто з юних «спортсменів», чомусь вирішив, що це поле для ігор з пляшками, і навіть матрацами. Копають пляшки з водою прямо на майданчику, чим спричиняють аварійну ситуацію, адже тут велосипедисти та скейтеристи з’їжджають з трамплінів на великій швидкості, і можуть через небезпечні протиправні ігри серйозно травмуватись.

Підлітки не реагують на зауваження і з інструкцією поводження у скейт-парку, схоже, не ознайомлені і не хочуть її читати. Вона, між іншим, висить при в’їзді у спортивний комплекс.

Хочеться, щоб спорт приносив користь, а не шкоду. І щоб усі бажаючі могли без страху займатись на спортивних майданчиках.

Патрульних поліцейських, наполегливо просимо, звернути увагу на дану ситуацію та подбати про громадський порядок у гідропарку «Топільче», де розташований скейт-парк.

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