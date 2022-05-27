На Тернопільщині пожежа забрала життя чоловіка

27 травня о 08:40 на номер Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному одноповерховому житловому будинку в м. Тернопіль на вул. Мирна (м-н Пронятин).

На місце пожежі направили черговий караул 2-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

На жаль, на місці події вогнеборці виявили власника будинку без ознак життя. Внаслідок пожежі знищено меблі та речі домашнього вжитку в кімнаті будинку на площі 17 м кв.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються, зазначають в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.