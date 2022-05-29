Троє дітей залишились без батька: на війні проти російських окупантів загинув Герой з Тернопільщини

Суспільство Тернопільщина прощається із Героєм Володимиром Мордасом Тернопільщина прощається із захисником Володимиром Мордасом. Військовому було 40 років. За свободу України... Більше ...

Суспільство Понад 100 гривень «заробив» шахрай на тернополянину Потерпілий був переконаний, що спілкується з працівником банку, який допомагає йому вберегти кошти від... Більше ...

Суспільство У Тернополі псевдослужбовці обікрали пенсіонерку 85-річна тернополянка впустила до помешкання аферистів та втратила усі заощадження. До помешкання... Більше ...

Суспільство На Тернопільщині пожежа забрала життя чоловіка 27 травня о 08:40 на номер Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному одноповерховому... Більше ...