Троє дітей залишились без батька: на війні проти російських окупантів загинув Герой з Тернопільщини

За незалежність України віддав життя ще один захисник із Тернопільщини.
Про трагічну новину повідомила Монастириська міська територіальна громада на своїй сторінці у Facebook.
«З глибоким сумом сповіщаємо, що при захисті України, своєї сім’ї та кожного з нас, 27 травня у Луганській області, внаслідок бойового зіткнення та масованаго артилерійського обстрілу російськими окупантами, загинув наш земляк, житель м. Монастириська, справжній патріот, підприємець, військовослужбовець ЗСУ Андрій ТУТОВ.
Без чоловіка залишилась дружина Оля, сиротами стали троє неповнолітніх дітей.
Монастириська міська рада та всі жителі нашої громади висловлюють щирі співчуття родині та близьким нашого Героя.
Хай душа Андрія упокоїться з миром. Вічна пам’ять Герою!». – йдеться у дописі.